Arrestato un 36enne in pieno centro a Oristano, durante i controlli per la Sartiglia. Il giovane si sarebbe responsabile di minacce di morte, sputi e gomitate ai poliziotti in servizio.

L’episodio risale alla notte del 13 febbraio scorso, quando il 36enne ha iniziato a sferrare violenti pugni contro alcune transenne di piazza Roma. Quando poi ha visto gli agenti, ha mostrato segni di agitazione e nervosismo, con atteggiamenti minacciosi, sputando più volte verso i poliziotti e rifiutandosi di esibire un documento di identità.

Dopo essere stato invitato a spostarsi in un’area meno affollata, ha opposto resistenza colpendo gli stessi con gomitate e spintoni.

Portato in Questura per il fotosegnalamento, è andato in escandescenza minacciando di morte gli agenti e provocando danni agli uffici. Qui è stato immobilizzato e arrestato.

Il giovane è già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali per tentato omicidio, traffico di stupefacenti e porto abusivo di armi.

