Allerta codice giallo per rischio idrogeologico anche a Cagliari sino al pomeriggio di domani, martedì 27 febbraio.

A partire dalle ore 18 e di oggi, lunedì 26, e sino alle ore 15 di domani, martedì 27 febbraio, è allerta criticità ordinaria per rischio idrogeologico nel Campidano. L’avviso della Protezione civile regionale con modalità e criticità differenti interessa anche l’Iglesiente, Montevecchio-Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

In via precauzionale e a ulteriore tutela della sicurezza pubblica, la Protezione civile comunale di Cagliari avverte che dalle ore 18 di oggi, lunedì 26, e sino alle ore 15 di domani, martedì 27 febbraio 2024, nel territorio della Municipalità di Pirri è opportuno evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto in sosta nelle sopracitate vie di Pirri possono essere spostate nell’area parcheggio della Piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it