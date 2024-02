Patrick Zaki è a Cagliari per presentare il suo nuovo libro e questa mattina ha incontrato gli studenti del liceo scientifico Pacinotti.

Lo studente e attivista egiziano, noto per la complicata vicenda che lo ha costretto al carcere al Cairo, ha parlato ai ragazzi nell’Aula Magna dell’ìstituto raccontando la sua difficile esperienza.

Zaki, infatti, era stato imprigionato ai tempi in cui frequentava l’università di Bologna ed era tornato brevemente nel suo paese per ragionibdi studio. Accusato di sovversione e propaganda per il terrorismo, Zaki era stato poi condannato a tre anni di reclusione, ottenendo in seguito la grazia dal presidente Al-Sisi.

