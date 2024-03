I tifosi abbracciano il Cagliari al Crai Sport Center di Assemini. Nella seduta pomeridiana di ieri le gradinate della tribuna Giulini sono state riempite dai sostenitori rossoblù, giunti in circa 600 per sostenere la squadra in vista dello scontro salvezza contro l’Empoli.

Selfie, autografi e abbracci per Ranieri e i suoi ragazzi che tra l’altro ritrovano Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è tornato definitivamente in gruppo e sarà a disposizione domenica per la sfida del Castellani dopo due mesi e mezzo di assenza.

L’ultima presenza di Shomurodov è infatti datata 11 dicembre 2023, nella vittoria per 2-1 sul Sassuolo all’Unipol Domus.

