Torna in carcere Fabrizio Congiu, 53enne accusato dell’omicidio di Venerato Sardu che, pochi giorni fa, era stato scarcerato per decorrenza dei termini.

L’uomo era stato autorizzato a spostarsi a Sestu, dove aveva l’obbligo di dimora in sostituzione della custodia cautelare in carcere, sino a Cagliari per partecipare all’udienza preliminare in cui è stato rinviato a giudizio per l’uccisione del proprietario dell’appartamento di via Ogliastra, a Cagliari, che gli aveva dato lo sfratto perché non pagava l’affitto.

Congiu non si è presentato all’udienza, anzi: è stato visto in giro per la città fino a via Quirra, dove è stato fermato dai carabinieri. L’uomo non ha dato alcuna spiegazione in merito, così la Gip Manuela Anzani ha immediatamente deciso di revocare l’obbligo di dimora e trasferirlo nuovamente in carcere, dove attenderà l’avvio del processo in Corte d’assise previsto per il prossimo 17 aprile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it