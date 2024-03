Il tecnico rossoblù Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa la prossima sfida Empoli-Cagliari, che si terrà domenica 3 marzo alle 14:30.

Si parte subito dagli infortuni di Pavoletti e Petagna: “Perdo in fisicità – dice Ranieri – ma guadagniamo in velocità con i ritorni di Oristanio e Shomurodov”.

“Entriamo in un mese importantissimo – continua il mister rossoblù – che determinerà il nostro futuro. Troviamo una squadra che in 6 partite ha fatto 12 punti, si è tirata fuori. Bisogna fare i complimenti a Nicola perché ha fatto un altro capolavoro dopo il Crotone e la Salernitana. In contropiede sono micidiali. Chiudono bene tutti gli spazi, sono molto compatti e dovremo fare una grossissima partita”.

“Io non ho i social – dice Ranieri – ma me lo dicono che Deiola è crocifisso nei social. Ha dei difetti ma in una squadra serve tutto e se lo faccio giocare è perché ho bisogno del suo equilibrio e della sua forza. Se mi sbaglia la palla non mi interessa, voglio gente che dia tutto per salvarsi. Alessandro mi dà equilibrio”.

“L’Empoli ha fatto quattro partite e mezza con una difesa a tre, un 3-4-2-1 che in fase difensiva diventava un 5-4-1, poi nel secondo tempo con la Fiorentina ha cambiato al 4-3-3 che ha riproposto con il Sassuolo. Tutti cambiamo sistema di gioco – conclude il tecnico rossoblù -, non bisogna restare fermi a determinati concetti”.

