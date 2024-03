Anche in Sardegna si potrà richiedere e rinnovare il passaporto agli uffici postali dei Comuni sotto i 15mila abitanti.

Lo fa sapere Poste Italiane, che farà partire il progetto anche nell’Isola, e gia in via sperimentale in provincia di Bologna, a San Pietro in Casale e Toscanella (frazione di Dozza).

L’iniziativa, chiamata “Polis”, è stata presentata oggi all’ufficio postale di piazza San Silvestro, a Roma, alla presenza del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, della presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, dell’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, e del direttore generale, Giuseppe Lasco.

Il progetto, lanciato a gennaio dello scorso anno, trasforma gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno Sportello unico per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7.000 Comuni al di sotto di 15mila abitanti. Il progetto è finanziato con risorse del Piano complementare al PNNR (Dl 59/2021) con 800 milioni di euro e per circa 400 milioni a carico di Poste Italiane.

“Grazie alla collaborazione con Poste Italiane, e alla sua capillare rete di uffici sul territorio, stiamo progressivamente spostando il baricentro delle attività del Viminale per renderlo sempre più vicino alle esigenze dei cittadini – ha sottolineato il ministro Piantedosi – Il progetto Polis è una importante novità sulla strada della semplificazione dei canali di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Un segnale di attenzione verso le comunità di quei piccoli centri abitati che rappresentano la spina dorsale del nostro Paese”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it