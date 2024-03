Il Comune di Cagliari ha approvato il piano attuativo relativo all’area sita in via Cornalias per dare il via alla riqualificazione alla zona di San Michele. Che si estende dal Parco e comprende l’istituto De Sanctis-Deledda.

“L’intervento prevede la realizzazione di alcune unità abitative, parcheggi e verde pubblico. In Commissione Urbanistica ho chiesto che si colga l’occasione per mettere a disposizione dell’Istituto superiore le aree verdi interessate dall’intervento” ha commentato il consigliere comunale e vicepresidente metropolitano Roberto Mura.

Nel nuovo Puc, spiega Mura, “stiamo prevedendo un riordino di tutte le aree circostanti che da anni necessitano del completamento delle opere di urbanizzazione”.

