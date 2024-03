La Dinamo Sassari non si ferma più e supera anche la Reyer Venezia per 78-71 in terra veneta. È la seconda vittoria di prestigio di fila per la formazione sassarese, che ora vede avvicinarsi l’opportunità dei playoff scudetto.

Sotto la guida di Nenad Markovic, i biancoblù hanno dimostrato di saper giocare ad alta intensità tutti i quaranta minuti. In un equilibrio costante, fatto di sorpassi e controsorpassi, Jefferson e compagni hanno trovato la svolta sul 62-62 di inizio ultimo periodo.

A quel punto ci ha pensato Cappelletti a far ballare la difesa veneta: in costante pick&roll con i lunghi ha messo in crisi la Reyer. Un break di 14-4 è stata la mazzata decisiva: i padroni di casa non hanno quasi più visto il canestro, mentre la Dinamo ha giocato col cronometro per portarsi a casa i due punti.

Partita dai grandi numeri per Gombauld: sono 22 i punti messi a referto con 6 rimbalzi. Seguono Tyree (13 punti), Diop (12 punti) e Cappelletti (10 punti, 5 rimbalzi e 4 assist).

