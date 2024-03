Dovrà indossare un braccialetto elettronico il diciottenne resosi responsabile di minacce e aggressioni nei confronti della madre per anni.

Il giovane, originario di Terralba, aveva reso la vita della sua famiglia un inferno.

Così nei giorni scorsi dopo l’ennesima lite, è stato chiesto l’intervento dei carabinieri che hanno bloccato il diciottenne e inviato una dettagliata segnalazione in Procura. Su richiesta del magistrato Valerio Bagattini, il giudice ha disposto la misura del braccialetto elettronico per il ragazzo che non potrà avvicinarsi alla madre.

Il giovane, assistito dal legale Fabio Costa, ad oggi non ha una sistemazione stabile, per questo l’avvocato sta valutando soluzioni alternative per evitare che possano esserci ulteriori conseguenze.

