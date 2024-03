Poca sicurezza per l’equipaggio nonché per l’ambiente marino. Questo il motivo del fermo per due navi mercantili al porto di Cagliari. A seguito delle ispezioni del Nucleo Port State Control, le due imbarcazioni non potranno riprendere il mare finché non saranno ripristinate le minime condizioni di sicurezza.

Per la seconda unità in questione, battente bandiera finlandese, gli ispettori hanno inoltre potuto accertare il mancato rispetto della normativa comunitaria in materia di riciclaggio delle navi e la corretta gestione di materiali pericolosi. A carico della società di gestione è scattata quindi una sanzione di 1600 euro.

