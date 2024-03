“La salute psicofisica dei nostri figli va seguita da pediatri di base presenti nel territorio e non ricorrere a medici di altri comuni, tra l’altro a regime privato”. Così il sindaco di Capoterra, Beniamino Garau, in un post sui social in cui rende pubblica la lettera inviata alla Asl 8 di Cagliari per chiedere un rapido intervento sulla carenza di pediatri nel territorio.

Il quasi contemporaneo pensionamento dei medici Carlo Piras e Manuela Fresu ha creato una situazione che il primo cittadino definisce “critica”. A preoccupare sono “la forzata esigenza per molte famiglie di dover emigrare presso altri comuni per la scelta del pediatra”, così come il “dover ricorrere a pediatri in regime privatistico, con conseguente pregiudizio economico”.

Nella lettera indirizzata al direttore generale Marcello Tidore, il sindaco Garau chiede quindi “un intervento risolutivo urgente”.

