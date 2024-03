Dopo 120 giorni in mare Andrea Mura ha tagliato il traguardo della Global Solo Challenge del porto di A Coruña, guadagnando il terzo posto in classifica.

Partito il 18 novembre a bordo del suo Open 50 Vento di Sardegna, Mura si è piazzato alle spalle del velista francese Philippe Delamare e della giovane skipper americana Cole Bauer.

Mura è anche il 5° skipper italiano ad aver doppiato Capo Horn durante un giro del mondo in solitaria non stop dopo Simone Bianchetti (Vendée Globe 2001), Pasquale de Gregorio (Vendée Globe 2001), Alessandro Di Benedetto (Record per una circumnavigazione in solitaria senza scalo nella barca più piccola, 2010 e Vendée Globe 2013), Giancarlo Pedote (Vendée Globe 2021).

Questo risultato per Andrea Mura è anche un tributo a Pasquale de Gregorio che nel 2001 terminò la Vendée Globe con la stessa barca, allora WIND e ribattezzata poi Vento di Sardegna.

