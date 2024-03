È arrivato il sì definitivo in Consiglio Comunale a Cagliari per la riqualificazione dell’area tra via Cornalias, via Marongiu e il Parco di San Michele.

Con l’approvazione definitiva del piano attuativo relativo all’area sita in via Is Cornalias si da finalmente il via all’opera di riqualificazione di un area (di proprietà privata) che si trova in un punto strategico tra il Parco di San Michele, l’Istituto De Sanctis-Deledda e l’impianto di potabilizzazione (Abbanoa).

L’intervento prevede la realizzazione di alcune unità abitative, parcheggi e verde pubblico. L’ordine del giorno era a nome del consigliere Roberto Mura.

“Considerata la vicinanza con la Scuola e col Parco, in Commissione urbanistica ho chiesto che con questo intervento si colga l’occasione per mettere a disposizione dell’Istituto superiore le aree verdi in cessione interessate dall’intervento e che si predisponga un’accesso al Parco di San Michele anche da via Is Cornalias” spiega il consigliere Mura.

Nel Nuovo Puc, che sarà reso pubblico nelle prossime settimane, è previsto un riordino di tutte le aree circostanti che da anni necessitano del completamento delle opere di urbanizzazione.

