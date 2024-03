Celle piccole e sovraffollate. Per questo Beniamino Zuncheddu verrà risarcito a 30mila euro.

Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.

Il 59enne di Burcei, recentemente assolto dopo essere stato condannato ingiustamente all’ergastolo per la strage del Sinnai avvenuta nel 1991, sarebbe stato trasferito in vari penitenziari non a norma, senza avere neanche lo spazio minimo previsto dalla Convenzione europea per i diritti dell’uomo.

Difeso dall’avvocato Mauro Trogu, Zuncheddu aveva presentato una richiesta di risarcimento per le condizioni patite e per il trattamento inumano subiti a partire dal 28 febbraio 1990, sia nel carcere Buoncammino, a Cagliari, che in quello di Badu’e Carros, a Nuoro.

Ancora da definire, invece, il risarcimento per l’ingiusta condanna all’ergastolo.

