“L’Hellas Verona è una squadra che ti fa giocare male, hanno fatto delle belle prestazioni anche contro le big. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, nella ripresa dopo il nostro pareggio abbiamo avuto le occasioni anche per vincere la gara. Pareggio giusto”. Così Nicolas Viola ha parlato dopo il match Cagliari-Verona terminato 1-1.

“Abbiamo fatto un punto contro una diretta concorrente, è un pari importante che ci dà morale” ha detto ancora il fantasista. Una partita che però lascia l’amaro in bocca, soprattutto per quella trattenuta su Luvumbo in area gialloblù non sanzionata. “Dal campo mi è sembrato che ci fosse una trattenuta” ha commentato Viola.

Ma subito testa alla prossima partita. “L’Atalanta è una squadra forte e fisica, molto difficile da affrontare, ma giocheremo davanti ai nostri tifosi e ce la metteremo tutta. Per noi da qui alla fine sono tutte finali, il Cagliari deve fare punti salvezza contro chiunque. Partite come questa sulla carta sono complicate, ma vanno affrontate senza timori, con serenità, perché possono dare la svolta al nostro campionato”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it