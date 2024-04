Tre anni per avere un semplice rimborso: salgono sul piede di guerra undici aziende che a Cagliari gestiscono gli spazi pubblicitari. Il dito è puntato contro il Comune.

“La giunta Truzzu aveva deliberato il 4 dicembre 2020 una somma di 250 mila euro come ristoro per le attività del settore. Di quel rimborso comunale si sono perse le tracce” dichiara l’imprenditore Virgilio Atzori.

Il rimborso sarebbe servito per coprire in parte l’imposta comunale sulla pubblicità. Un risparmio importante per le aziende, colpite dalle conseguenze della pandemia da Covid.

Dal Comune fanno sapere che i soldi ci sono ancora, ma che intoppi burocratici hanno allungato i tempi.

