Palloncini bianchi e una grande folla ad abbracciare Ythan Romano e Patrick Zola. Si sono svolti questa mattina i funerali dei due ragazzi di 14 e 15 anni morti a Pasquetta nel crollo di un rudere a Nuoro. E proprio nella loro città, nella chiesa di San Domenico Savio, l’ultimo saluto.

A celebrare la funzione il vescovo di Nuoro Antonello Mura, mentre tra i presenti non poteva mancare il sindaco Andrea Soddu insieme a varie istituzioni. Ieri invece una partecipatissima fiaccolata per le vie di Nuoro in memoria di Ythan e Patrick.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it