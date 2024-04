Dramma nella notte a Cagliari, in via San Rocco. Un uomo di 74 anni, Bruno Frau, è morto in un incendio scoppiato nella sua abitazione.

Non si conoscono ancora le cause che hanno portato al rogo. Nella casa dell’uomo è stato trovato un muro di carta, cartoni, giornali e altri oggetti, tanto che anche i Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno faticato a entrare proprio per la presenza di un’enorme quantità di rifiuti.

Dopo vari tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, non c’è stato altro da fare se non constatarne il decesso.

Sul posto anche gli agenti della Squadra volante che hanno avviato le indagini.

Soltanto a tarda notte, una ruspa dei Vigili del fuoco ha rimosso la montagna di rifiuti, accumulata negli anni, per consentire un’ispirazione nella casa.

