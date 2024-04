Spavento sulla 131 dcn in direzione Nuoro: una Fiat Panda si è ribaltata. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Abbasanta per la messa in sicurezza dell’area.

Le cause sono in corso d’accertamento. Secondo una prima ricostruzione, l’auto con a bordo tre giovani ha urtato il guardrail e si è ribaltata su un lato.

I tre ragazzi sono apparsi feriti lievemente e sono stati trasportati al pronto soccorso con due ambulanze per le cure.

