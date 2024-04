“Un bel gruppo di donne e credo che sia una marcia in più. La squadra è ben fornita e competente”. Così la neo assessora dell’Istruzione, Ilaria Portas, dopo il giuramento in Consiglio regionale come membro della giunta guidata da Alessandra Todde.

“I sardi hanno tante aspettative e non vogliamo vanificarle, aiuteremo la presidente in questo” ha detto ancora Portas. “Partiremo dalla valorizzazione dei territori. Abbiamo percentuali molto alte di dispersione scolastica in Sardegna e vogliamo combatterla. Vogliamo una legge sarda sulla pubblica istruzione, in modo da slegarci dai meccanismi nazionali e valutare le caratteristiche specifiche dell’Isola senza avere imposizioni nazionali”.

L’intenzione è quella di guardare al futuro dell’isola. “Per una Sardegna nuova, basata sulla valorizzazione degli studenti e delle studentesse. E che vede nella cultura anche un nuovo motore per l’economia della Sardegna. Sarà un compito difficile, ma riusciremo a raggiungere gli obiettivi: vogliamo rendere la cultura settore di valorizzazione di tutte le arti. Come la musica, il cinema. Sviluppando nuove professionalità. Non dimentico ovviamente la lingua sarda, a cui teniamo molto”.

