Il nuovo assessore ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna è Antonio Piu. Espressione di Alleanza Verdi Sinistra, è stato consigliere regionale nella legislatura passata. Ed è stato il candidato più votato nella circoscrizione di Sassari, con oltre 5 mila preferenze.

La sua nomina avviene in un assessorato significativo, da cui i sardi si aspettano parecchio. “Ho un ruolo importante perché si è fatto un grande lavoro di gruppo a livello regionale. Quando si raggiungono posizioni come questa è perché dietro c’è un lavoro importante fatto con la coalizione e col partito” ha spiegato ai microfoni di Cagliaripad.

Sono ben tre gli obiettivi prefissati. “Il primo è quello di riportare l’edilizia popolare al centro dell’agenda. Per troppi anni quel settore è stato abbandonato, sono state destinate poche risorse. Oggi c’è una legge regionale sull’edilizia datata che va aggiornata, dunque interverremo su questo. Va snellito poi l’apparato burocratico della Regione per quanto riguarda i lavori pubblici, in modo da mettere le imprese a loro agio. Sono i primi punti su cui dobbiamo intervenire e dare un segnale importante”.

