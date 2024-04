Pensavano solo di passare una bella serata al Why Not di Marrubiu, e invece per due giovani la notte si è trasformata in un incubo.

Secondo quanto accertato dai carabinieri, i due ragazzi sono stati investiti intorno alle 4 del mattino all’uscita della discoteca.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Oristano e tre ambulanze del 118. Ferito anche il conducente dell’auto.

I due giovani sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Martino di Oristano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it