Michele Santoro è in Sardegna per cercare le firme che serviranno per lanciare il suo progetto, Pace Terra Dignità, verso le elezioni europee.

Il noto giornalista ha incontrato diversi possibili sostenitori in questi giorni in giro per l’isola. L’ex candidata alle Regionali, Lucia Chessa, ha svelato che sosterrà la nuova lista.

“Alle europee voterò con grande convinzione la lista di Michele Santoro. Penso che sia l’unica voce lucida, libera, che cerca di raccontare con onestà questo tempo tragico” ha scritto sui suoi profili social.

