La seconda seduta del Consiglio regionale si terrà, con buone probabilità, il prossimo 22 aprile.

All’ordine del giorno la costituzione dell’Ufficio di presidenza con l’elezione dei 6 membri che sosterranno l’attività del Consiglio per la nuova legislatura.

Precisamente, dovranno essere eletti: i due vicepresidenti dell’Assemblea (uno di minoranza), tre questori (uno di minoranza) e un segretario.

Per quanto riguarda la maggioranza, il posto da vice di Comandini dovrebbe andare a Giuseppe Frau, neoeletto della lista “Uniti con Alessandra Todde”, ma si fa anche il nome di Lorenzo Cozzolino, il consigliere più anziano, eletto con il Partito socialista. Entrambi sono medici di professione, ed entrambi sarebbero in corsa anche per la Commissione Sanità.

Per la vicepresidenza, invece, si è fatto anche il nome di Alessandro Solinas, in quota Cinque Stelle.

Due dei tre questori, poi, verranno indicati dal Campo Largo. Tra i papabili ci sono Giuseppe Dessena di Alleanza Verdi Sinistra, e dei Valter Piscedda e Antonio Solinas del PD.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it