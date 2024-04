Brutto incidente sul lavoro ieri sera a Villa San Pietro. Un uomo di 55 anni è rimasto schiacciato da un escavatore, che si è ribaltato.

Il grave episodio è accaduto in località Su Paraxiu.

Da quanto si è appreso, l’uomo stava lavorando in un terreno di famiglia quando ha perso il controllo del mezzo.

Immediato l’intervento del 118. Il ferito, in gravi condizioni, è stato trasportato in elicottero al Brotzu di Cagliari. Avrebbe riportato lesioni in diverse parti del corpo.

