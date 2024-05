Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

La Dinamo Sassari chiude col sorriso la sua stagione regolare. Al PalaSerradimigni, gli uomini di Markovic travolgono Reggio Emilia per 95-63.

Un finale dolce in una stagione amara, che ha ridimensionato tanto le prospettive dei biancoblù. Visto che oggi si ritrovano fuori dai playoff, come non accadeva da tantissimi anni.

Mvp della gara l’ala McKinnie, che chiude con 22 punti e 6 rimbalzi in 31 minuti giocati. Bene anche Tyree (17 punti e 4 assist), Gombauld (12 punti e 10 rimbalzi) e soprattutto Cappelletti (10 punti, 6 rimbalzi e 15 assist).

