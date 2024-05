Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Si trova ricoverato in gravi condizioni un ragazzo di 17 anni che la scorsa notte è rimasto coinvolto in un violento scontro frontale tra scooter a Olbia.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 23:15. Una moto con in sella due ragazzi minorenni stava percorrendo via Fidia quando all’altezza dell’intersezione con via Euclide, nei pressi dello stop, è andata a sbattere contro uno scooter sul quale viaggiavano due passeggeri, anche loro minorenni.

Nell’impatto, tutti i ragazzi sono rimasti feriti.

Uno di loro però ha subìto lesioni gravi che hanno richiesto l’intervento del 118 e il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Sassari. Dove è stato operato: i medici stanno monitorando la situazione.

