Per fortuna solo tanta paura per la ragazzina gallurese di 15 anni che la scorsa settimana si era allontanata da una comunità protetta di Roma. Una fuga dai controlli insieme ad un altro ragazzo, con le ricerche scattate subito e l’ansia della famiglia residente in Sardegna.

La Polizia alla fine ha rintracciato la 15enne in un località vicino a Civitavecchia, in buone condizioni di salute, per poi accompagnarla negli uffici della questura. In corso le indagini per ricostruire la fuga.

