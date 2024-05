Matrimoni e unioni civili sabato e domenica? Nel Comune di Porto Torres potrebbero arrivare a costare 2mila euro in più per usufruire del servizio del personale comunale. La proposta è stata lanciata in occasione della commissione “Statuto e Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale Trasparenza e Legalità”, dove i commissari hanno concordato gli indirizzi relativi alla determinazione delle tariffe per i matrimoni disciplinati dal nuovo Regolamento, approvato il 5 maggio scorso dal consiglio comunale.

Secondo quanto rilevato, le celebrazioni di sabato e domenica impegnano in un lavoro straordinario gli impiegati comunali che dovranno garantire un servizio alle coppie. I costi stimati vanno da zero a 2mila euro, cifra prevista per chi sceglie l’isola dell’Asinara. Individuate anche le aree di Balai “Rocca Manna”, il parco Chico Mendez, la chiesetta di Balai Lontano, il lungomare e l’area archeologica. Il tariffario sarà esaminato e approvato dalla giunta.

