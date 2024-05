“L’Arnas G. Brotzu di Cagliari è l’unica azienda sanitaria sarda che, anziché ricorrere a contratti di manutenzione esterni, ha tra il proprio personale, operai che si occupano delle manutenzioni. Si tratta di muratori, idraulici, elettricisti, meccanici, termici e frigoristi”. Così un dipendente dell’azienda ospedaliera cagliaritana, che preferisce restare in forma anonima.

“Negli ultimi anni – racconta – ne sono stati assunti diversi ma agli stessi, oltre a non essere stata fornita l’attrezzatura (tranne in pochissimi casi) non sono mai stati consegnati i DPI – i dispositivi di protezione individuale, ndr. – a partire dalle scarpe antinfortunistiche”.

Poi aggiunge: “Sarebbe opportuno denunciare la cosa ricordando alla Direzione generale e al suo staff che ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire di DPI al proprio personale e che la violazione di questo obbligo comporta al datore di lavoro, oltre alle responsabilità conseguenti a eventuale infortunio qualora dovesse presentarsi, l’arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1500 euro a 6000 euro”, conclude il dipendente.

