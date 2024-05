I Carabinieri di Sant’Andrea Frius hanno deferito per guida in stato di ebbrezza un 33enne di San Nicolò Gerrei. L’uomo, a cui è stata ritirata la patente, ha investito con la sua Peugeot 308 un pedone di 68anni intento ad attraversare la strada in località Sa Tiria.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari, mentre il Test Alcolemico sul conducente dell’auto ha evidenziato un tasso di poco superiore al consentito dal codice della strada, motivo per il quale all’uomo è stata ritirata la patente sul posto.

