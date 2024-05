La presidente Alessandra Todde ha reso noto che la giunta regionale ha approvato il rendiconto di bilancio 2023.

Il rendiconto evidenzia un “avanzo disponibile” pari a quasi 531 milioni di euro. Queste risorse potranno essere riprogrammate dopo la parifica della Corte dei Conti, quindi presumibilmente dopo l’estate.

La spesa non effettuata nel 2023 però parrebbe ben superiore alle attese.

“Le ultime stime quantificano in circa 2 miliardi l’insieme delle risorse programmate ma non utilizzate. L’incapacità di spendere le risorse pubbliche per le necessarie soluzioni ai problemi della Sardegna ha – come avevamo già denunciato in campagna elettorale – caratterizzato l’operato della precedente legislatura“.

In questo nuova legislatura, Todde intende cambiare il modo di amministrare la cosa pubblica.

“Programmare tempestivamente le risorse, evitare lo spreco di soldi pubblici, rimettere al centro le persone, tutelare i sardi e i loro bisogni e riportare la trasparenza tra chi governa e i cittadini: sono questi i principi al centro della nostra attenzione e della nostra azione di governo”.

