I Carabinieri di Decimomannu hanno denunciato un trentenne cagliaritano residente a Monastir per coltivazione di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di sei piantine di marijuana, oltre a 13 grammi di infiorescenze di marijuana, una sigaretta artigianale contenente marijuana e due bilancini di precisione.

Il materiale è stato sequestrato e l’Autorità Giudiziaria è stata informata per i provvedimenti del caso. I Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari inoltre rendono nota l’intensificazione dei controlli per contrastare l’uso e il traffico di sostanze stupefacenti, concentrandosi particolarmente sui giovani, che sono tra i più a rischio per le conseguenze di questo fenomeno. Sono stati eseguiti numerosi controlli in tutta la provincia, rivolgendo l’attenzione a località strategiche, monitorando sia i gruppi di ragazzi nei luoghi di ritrovo sia i guidatori.

