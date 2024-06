Finalmente anche in Sardegna si potrà partecipare alle selezioni per Miss Reginetta d’Italia.

Le vincitrici delle selezioni regionali avranno poi la possibilità di partecipare alle finali nazionali e vedersi aprire le porte per partecipare ai casting nel campo della moda e dello spettacolo. Una opportunità per tutte quelle ragazze che aspirano a lavorare in questo settore.

“Invito tutte le ragazze che ritengono di avere i requisiti ad iscriversi al concorso”, dice a referente sarda per il concorso Lucia Manca. “Stiamo raccogliendo le adesione e concordando le tappe e le date delle selezioni. Non c’è nessun costo per le ragazze e l’unico requisito è essere belle. Poi sarà una giuria a decidere chi può partecipare alla finale nazionale”.

