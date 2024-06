Acque cristalline turchesi, mezzelune di sabbia dorata, vegetazione lussureggiante, scogliere sospese tra cielo e terra. Sono le migliori spiagge al mondo secondo l’ultima la classifica World’s 50 Best Beaches 2024, sponsorizzata da Banana Boat e stilata annualmente in collaborazione con oltre mille tra i principali professionisti di viaggio.

Al primo posto si trova Trunk Bay, nelle Isole Vergini, mentre subito dopo in seconda posizione si piazza Cala Mariolu, che porta alto il nome della Sardegna in tutto il mondo. Chiude il podio Mead Bay, nelle Piccole Antille.

“In Sardegna – si legge nella spiegazione – di spiagge spettacolari ce ne sono molte, ma Cala Mariolu si distingue per la sua straordinaria bellezza e per il senso di privacy e lo spirito di avventura che offre. Situato lungo la costa orientale, è raggiungibile solo in barca o tramite sentieri escursionistici, il che garantisce ai visitatori di vivere la ricchezza naturale della zona in modo personale”.

“La baia più piccola – continua -, incorniciata da scogliere frastagliate e macchia mediterranea, garantisce ai bagnanti panorami straordinari da ogni angolo. Incredibili le diverse sfumature dell’acqua, dallo zaffiro all’acqua marina, che contrasta con l’incontaminata spiaggia di ciottoli bianchi”.

Nella top 50 ci sono poi altre due spiagge sarde: si tratta di Cala Goloritzè al 19esimo posto e l’Isola dei Conigli in 50esima posizione che chiude la classifica internazionale.

