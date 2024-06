L’ex rossoblù Claudio Ranieri è stato ospite al Festival della Lega Serie A a Parma. Il tecnico che ha condotto il Cagliari alla salvezza nell’ultima stagione ha parlato della sua ultima esperienza in una panchina di club proprio in Sardegna.

“Al Cagliari avevo dei giocatori magnifici, non ho mai dovuto rimproverarli in allenamento perché andavano a tremila all’ora” ha detto. “In partita però non rendevano, forse pensavano che ci saremmo salvati solo perché c’ero io. Dopo la sconfitta con la Lazio ho detto che me ne sarei andato, ma in due, tre e poi altri si sono alzati e mi hanno detto di rimanere. Non era una mossa preordinata, io non so fingere”.

“Se potevo fare di più in carriera? Se avessi avuto qualche buon agente o un parente che mi desse una mano… Ma mi sono sempre adattato alle diverse realtà. In alcune squadre non ho potuto scegliere, quello c’era e con quello dovevi lavorare dando il massimo”.

E sulla partita più memorabile della carriera non ha dubbi: “Il 3-1 con il Leicester contro il Manchester City. Ma quelle che non mi hanno fatto dormire la notte sono quelle del Cagliari di quest’anno”.

