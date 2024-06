Cagliaripad vi accompagna alla scoperta di alcuni dei candidati sardi alle elezioni Europee 2024. Lina Lunesu è candidata con la Lega: biologa nutrizionista, è stata consigliera regionale e senatrice della Repubblica.

Le elezioni europee si svolgeranno l’8 e il 9 giugno 2024. Le urne saranno aperte sabato 8 giugno, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23. Ogni cittadino maggiorenne potrà recarsi al proprio seggio munito di scheda elettorale e documento di identità valido.

“Sono nata a Nuoro, sono fiera di essere sarda. Porto con me le tematiche della Lega: l’autonomia differenziata, la politica migratoria, la sicurezza, la tutela dei diritti civili. Le identità nazionali devono essere maggiormente preservate, rappresentate e rispettate. L’Unione Europea dovrebbe smettere di interferire con le dinamiche interne degli stati membri”.

“Corriamo con la Sicilia, ma non ci sono molte possibilità per noi sardi. Non c’è la cultura di votare per le europee. Un po’ perché abbiamo visto l’Europa molto lontana, che ha pensato poco a noi. Vorrei far cambiare la mentalità. Sono l’unica sarda, donna, che fa politica per passione ed entusiasmo ed energie. Mi metto in gioco per poter essere protagonista del cambiamento. Questa Europa non ci piace”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it