Alle finali degli Europei di Atletica di Roma, la Sardegna fa il tifo per Filippo Tortu e Dalia Kaddari.

Il primo gareggerà nei 200 metri maschile insieme al collega azzurro Fausto Desalu. Già nella staffetta sui 4×100 di Tokyo 2020 avevano corso insieme ottenendo il record nazionale maschile con il tempo di 37″50.

Ma questa volta, Tortu si è superato col tempo di 20″14: il migliore ottenuto alle semifinali, e tutta la Sardegna attende la sua gara prevista per le ore 22,50.

“Sicuramente era importante fare una buona gara senza sprecare energie – ha detto a fine gara Tortu ai microfoni di Sky Sport -, ho fatto una buona curva ed è quello che cercavo. Poi sul rettilineo ho gestito non vedendo nessuno vicino. Ho fatto quello che dovevo, sono già concentrato sulla finale. Io sono lo stesso atleta e ragazzo di tre settimane fa – ha aggiunto -. Bisogna saper affrontare sia i buoni che i cattivi risultati. Non sono più orgoglioso di me se corro più veloce, ma sono orgoglioso di quello che faccio per arrivare a questi appuntamenti”.

Per la batteria 200 donne, invece, l’Isola attende la prova dell’atleta cagliaritana Dalia Kaddari, già ammessa alle semifinali di stasera, lunedì 10 giugno, con inizio alle ore 21,05. In ballo c’è un posto tra le finaliste della rassegna continentale. Un impegno che anticiperà quello con la staffetta 4×100 di martedì 11.

