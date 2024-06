Nella giornata di oggi, martedì 11 giugno 2024, a Cagliari è iniziato l’intervento indifferibile di messa in sicurezza di un esemplare di pino d’aleppo, a dimora nello spartitraffico centrale di viale Diaz, fronte via Degli Sport.

La rimozione dell’esemplare arboreo si rende necessaria a causa del non recuperabile stato di disseccamento della pianta, che costituisce un elevato pericolo per l’incolumità di persone e cose in un’importante arteria di traffico pedonale e veicolare.

Successivamente alla rimozione, nell’appropriata stagione autunnale, il Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica provvederà alla piantumazione di sostituzione con esemplare arboreo della stessa specie.

