L’onda blu dei volontari Plastic Free, la onlus impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, ha ripulito spiagge, aree verdi, piazze e luoghi pubblici rimuovendo 19,5 tonnellate di plastica e rifiuti.

In Sardegna si sono tenute 11 raccolte a Cagliari, Assemini, Quartu Sant’Elena, Sestu, Badesi, La Maddalena, Stintino, Aglientu, Baressa, Curcuris, Oristano con 245 volontari che hanno rimosso 2.070 chili di rifiuti e 2 chili di mozziconi di sigaretta.

“Si stima che ogni minuto venga versato negli oceani un camion di rifiuti di plastica: una rotta – dichiara Thomas Santoro, referente regionale Plastic Free – che dobbiamo invertire immediatamente per preservare la nostra stessa sopravvivenza sulla Terra. Nei clean up, ci siamo anche concentrati sulla raccolta dei mozziconi di sigaretta, raccogliendone 65 chili: ogni anno in Italia 14 miliardi di ‘cicche’ vengono dispersi nell’ambiente”.

