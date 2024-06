“I 530 milioni che abbiamo trovato nell’avanzo sono stati generati dal mancato impegno delle risorse negli anni scorsi e cercheremo per il futuro di evitare che questo accada”. Ancora frecciate dalla nuova Giunta regionale verso l’amministrazione precedente guidata da Christian Solinas. Questa volta arrivano dall’assessore del Bilancio, nonché vice presidente della Regione, Giuseppe Meloni.

L’esponente del Pd è stato sentito oggi in audizione dalla Terza commissione per fare il punto sulle casse regionali. “Nelle prossime settimane contiamo di approvare un disegno di legge che ci consenta di utilizzare le maggiori entrate in arrivo dal Mef, circa 100 milioni. Ma è chiaro che nei rapporti con il Governo non è un bel biglietto da visita andare a chiedere altre risorse quando abbiamo 530 milioni di euro non spesi” ha detto Meloni. “Ci attendiamo anche le risorse che deriveranno dall’attuazione del principio costituzionale di insularità”.

Dai banchi del centrodestra ha replicato però Fausto Piga (FdI): “Oggi vi diamo la guida di una Regione che ha i conti in ordine e non ha debiti. Siamo sinceramente curiosi di capire cosa intendete fare di diverso e meglio per accelerare la spesa”. Dal dem Valter Piscedda è arrivata la richiesta alla commissione e alla Giunta di “iniziare informalmente a pianificare i 530 milioni senza attendere la parificazione del bilancio in Corte dei conti, perché si tratta di un mero atto formale”.

