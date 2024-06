Bronzo agli Europei di nuoto per il cagliaritano Marcello Guidi. 27 anni da poco compiuti, Guidi è tesserato con Rari Nantes Cagliari e Fiamme Oro e allenato da Ivan Sacchi.

La medaglia arriva con un ottimo 53’30”8 nella 5 chilometri ed è la sua prima continentale in carriera.

“Una medaglia che ricercavo da tanto tempo” ha dichiarato al termine della gara a Belgrado. “Ho sofferto un po’ di dolore al fegato per tutto il tempo, perché ho avuto la mononucleosi qualche mese fa e ho fatto fatica a riprendermi. Sono riuscito a trovare il guizzo finale, a mettermi in una buona posizione verso la fine approfittando che Rasovszky ne avesse meno e alla fine ho sprintato per cercare di prendere un podio a cui puntavo da tanto tempo”.

