Ieri pomeriggio, poco prima delle 15, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Cagliari è intervenuta per un incendio avvenuto a Pirri, in via Menotti.

La storica pasticceria San Valentino ha visto propagarsi le fiamme al suo interno: le cause sono al momento in corso d’accertamento.

Il locale è andato in buona parte distrutto. Sul luogo sono stati inviati una Autopompa, un’autobotte e il carro autoprotettori. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.

Le operazioni di messa in sicurezza e di verifica della struttura si sono concluse intorno alle ore 16:30.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it