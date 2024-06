Traffico bloccato sulla statale 195 per un doppio incidente. Il primo in direzione Cagliari, al chilometro 8 della statale, dove un auto e una moto sono entrate in collisione. Il giovane a bordo della due ruote è stato trasferito in codice giallo al Santissima Trinità, mentre è rimasto illeso l’automobilista.

Sull’altra corsia, poco distante, un tamponamento ha creato ulteriori disagi al traffico. Non si registrano feriti in questo caso.

