Sangue questa mattina all’hotel Burranca, in via San Basilio a Quartu Sant’Elena. Nella struttura sono ospitati una settantina di migranti e uno di questi, un giovane di 18 anni, ha improvvisamente afferrato un coltello e si è ferito alle braccia. Un connazionale di 25 anni è quindi intervenuto per fermarlo, ma è stato a sua volta ferito.

Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri di Quartu e le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due feriti al Policlinico di Monserrato. Per i due fortunatamente solo un codice giallo.

