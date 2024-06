Il sindaco Massimo Zedda ha ricevuto nel Palazzo Civico in via Roma l’ambasciatore di Francia in Italia, Martin Briens.

La delegazione transalpina è stata accolta nelle sale di rappresentanza del Municipio dove il primo cittadino e il diplomatico francese hanno a lungo dialogato sulla città di Cagliari e sui possibili sviluppi dei rapporti con la Francia di possibili gemellaggi con Comuni francesi.

Storia, cultura, investimenti e turismo sono stati gli argomenti principali messi in evidenza dal sindaco Zedda che hanno trovato grande interesse da parte dell’ambasciatore Briens.

Presenti all’incontro anche il console generale di Francia a Roma Fabrice Maiolino, il capo di Gabinetto e consigliere dell’ambasciatore Pauline Le Louargant e il console onorario di Francia a Cagliari Vincent Gerbe.

Al termine dell’incontro, i due rappresentanti istituzionali si sono salutati concordando nuove occasioni d’incontro a Roma, per approfondire alcuni degli aspetti trattati nel corso della visita.

Il primo cittadino cagliaritano ha donato ai rappresentanti della delegazione francese una pubblicazione che ripercorre la storia di Ottone Bacaredda, sindaco della città di Cagliari tra la fine dell’800 e la prima metà del ‘900.

