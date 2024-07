Gianluca Gaetano inizierà il ritiro col Napoli, ma potrebbe presto far ritorno in Sardegna per giocare col Cagliari. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha fatto capire in un colloquio con TuttoCagliari quale sarebbe la preferenza del suo assistito.

“Su Gaetano c’è anche il Cagliari, ma al momento l’unica certezza è che partirà in ritiro con il Napoli. In Sardegna tornerebbe volentieri però”.

