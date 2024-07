“Sui dubbi riguardo il tema eolico, voglio ricordare che è vigente una legge che dice che nell’area di rispetto che è di 40 chilometri nei dintorni dell’Einstein Telescope non si possono fare impianti e questo è il modo migliore per rispondere a chi vuole speculare anche in quel territorio”. La presidente della Regione Alessandra Todde è intervenuta così sull’ipotesi dell’installazione di pale eoliche nei pressi dell’Einstein Telescope.

Todde è intervenuta a margine dell’incontro a Olbia per la firma dell’accordo di cooperazione scientifica Italia-Spagna per la realizzazione dell’Einstein Telescope a Lula. Assieme alla governatrice erano presenti la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il vice ministro spagnolo della Scienza, ricerca e innovazione, Juan Cruz Cigudosa, e il sindaco di Lula Mario Calia.

