Un pedone è stato travolto in via Calamattia a Pirri: si trova ora ricoverato in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La dinamica è in via di definizione. Secondo una prima ricostruzione, un veicolo si sarebbe fermato per far passare l’uomo sulle strisce. Nello stesso momento una seconda auto ha tamponato la prima, che è finita addosso al pedone.

L’uomo è rimasto incastrato sotto le lamiere dell’auto. Sul posto una ambulanza del 118: si è resa necessaria la corsa verso l’ospedale Brotzu.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco.

